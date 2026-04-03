1061 водителя оштрафовали за неправильную парковку в Брянске

2026, 03 апреля 12:07

1061 водителя оштрафовали за неправильную парковку в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В первом квартале 2026 года сотрудники Госавтоинспекции провели в городе Брянске рейдовые мероприятия «Парковка». К административной ответственности за нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств привлекли 1061 водителя. 778 человек проигнорировали требования дорожных знаков. Ещё 126 водителей остановились на местах для инвалидов. 124 автомобилиста припарковались на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. На штрафстоянку эвакуировано 222 транспортных средства.

В первый день апреля правоохранители в городе Брянска привлекли к административной ответственности сразу 21 водителя. Они припарковались, нарушив требования дорожных знаков. Пять машин полицейские отправили на штрафстоянку.