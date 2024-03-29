125 пешеходов нарушили ПДД в Брянске за два дня

За два дня к административной ответственности стражи порядка Брянска привлекли 125 пешеходов, нарушивших ПДД. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инспекторы ГИБДД провели в областном центре оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». За два дня к административной ответственности стражи порядка привлекли 164 участника дорожного движения.

Так, ПДД нарушили 125 взрослых и 10 юных пешеходов. А 23 водителя не предоставили преимущество пешим участникам движения. Ещё пять автомобилистов проехали на запрещающий сигнал светофора.