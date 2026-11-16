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ЖКХ

Более трёхсот крыш многоэтажек отремонтировали в Брянской области

2026, 16 ноября 08:28
Более трёхсот крыш многоэтажек отремонтировали в Брянской области
Источник фото

Более трёхсот крыш многоэтажек отремонтировали в Брянской области в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В 2026 году в Брянской области специалисты отремонтировали 329 кровель в многоквартирных домах. До конца декабря работы завершатся ещё на 41 крыше. Благоустройство проводят по региональной программе по капитальному ремонту общего имущества. Она продлится до 2052 года.

На прошлой неделе ремонт закончили в многоквартирном доме в посёлке Добрунь Брянского района и в многоэтажках № 4 и 6 по улице Заводской в посёлке Погребы Брасовского района.

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