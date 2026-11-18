Кражу из магазина косметики раскрыли участковые в Брянске

2026, 18 ноября 12:39

Рецидивистку, подозреваемую в краже товаров на 13 тысяч рублей из магазина косметики задержали участковые в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Бежицком районе Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения специалист по безопасности выявил факт кражи парфюмерной воды и косметики. Ущерб составил 13 250 рублей.

Участковые уполномоченные отдела полиции выяснили, что к преступлению причастна 39-летняя жительница Брянска. Ранее она не раз уже была судима за аналогичные преступления.

Женщина призналась, что похищенные товары использовала. Ущерб торговой точке она возместила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».