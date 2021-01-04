13 брянцев перевели почти 4 миллиона рублей мошенникам за неделю

Несмотря на праздничные дни активность телефонных мошенников в Брянской области остается высокой. На минувшей неделе в полицию поступило 13 заявлений от потерпевших, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Дистанционные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету.
Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS-сообщение с кодом подтверждения операции.
Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику. И это – несмотря на предупреждения об опасности таких действий, которые содержатся в самом пришедшем на телефон сообщении.
В результате – со счетов 13 потерпевших пропали 3 822 000 рублей.
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