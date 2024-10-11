14 брянцев попались на обман на сайтах частных объявлений

14 брянцев поверили мошенникам с сайтов частных объявлений и лишились свыше миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе сразу 14 жителей Брянской области попались на обман на сайтах частных объявлений. Они хотели купить или продать мотоцикл, телефон, автомобильные запчасти, газовый котел, инвалидную коляску, зерно и иные товары, а также искали специалистов.

Потерпевшие переводили незнакомцам деньги за товары без гарантии их получения. А некоторые жертвы во время беседы передавали злоумышленникам данные для доступа к счетам и картам. Всего брянцы лишились 1 332 478 рублей.