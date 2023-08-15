14-летний байкер попал в ДТП на брянской трассе

14-летний водитель мопеда попал в больницу после аварии на брянской трассе в Клинцовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 172 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе. 33-летний водитель за рулем Hyundai Sonata столкнулся с впереди двигающимся мопедом «Альфа». Управлял двухколесным транспортом 14-летний мальчик. Подросток с травмами попал в больницу.

Инспекторы выяснили, что мопед принадлежит отцу ребенка. Он сам разрешил сыну покататься. На отца подростка стражи порядка составили административный протокол.