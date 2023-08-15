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14-летний байкер попал в ДТП на брянской трассе

2023, 15 августа 11:30 Происшествия
14-летний байкер попал в ДТП на брянской трассе
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14-летний водитель мопеда попал в больницу после аварии на брянской трассе в Клинцовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на 172 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе.  33-летний водитель за рулем Hyundai Sonata столкнулся с впереди двигающимся мопедом «Альфа». Управлял двухколесным транспортом 14-летний мальчик. Подросток с травмами попал в больницу.

Инспекторы выяснили, что мопед принадлежит отцу ребенка. Он сам разрешил сыну покататься. На отца подростка стражи порядка составили административный протокол.

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