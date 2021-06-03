14-летняя девочка на мопеде попала в ДТП под Карачевом

Школьницу доставили в больницу с травмами.

2 июня в 18.15 на улице Ключевой в селе Гощь Карачевского района столкнулись Kia Sorento и мопед под управлением 14-летней школьницы, не имеющей права управления.

Как сообщает областная ГИБДД, 59-летний водитель иномарки на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мопеду «Альфа».

Девочку госпитализировали с переломом правой ключицы и переломом большого пальца левой стопы.

На мопеде она ехала без застегнутого мотошлема.