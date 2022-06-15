Две машины перевернулись под Карачевом – ранен водитель «Ларгуса»

Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.

Один человек пострадал в результате аварии в Карачевском районе.

14 июня около 11.00 на 94-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь 50-летний водитель Renault Master, двигаясь в сторону Карачева, выехал на встречную полосу и врезался во встречную «Ладу Ларгус», после чего обе машины перевернулись.

31-летнего водителя «Ларгуса» госпитализировали с переломом шейки левого бедра. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.