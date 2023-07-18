15 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске, сообщили в региональном МЧС.

Вечером 17 июля в спасательное ведомство сообщили о пожаре в Бежицком районе областного центра. На улице Вокзальная горела многоэтажка.

Прибывшие на вызов пять отделений на автоцистернах и автолестницах выяснили, что пожар произошел в квартире на 3-м этаже.

Из дома специалисты эвакуировали 15 человек. А из горящей квартиры пожарные спасли четырех жильцов

С огнём спасатели справились за полчаса. Пострадавших нет.

Причину пожара установят эксперты.