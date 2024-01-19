15 лет в колонии проведёт обвиняемая в убийстве младенца жительница Брянска

На 15 лет в колонию отправил суд жительницу Брянска за распространение наркотиков и убийство маленького сына. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд в Брянске вынес приговор по уголовному делу об убийстве матерью своего малолетнего ребенка. На скамье подсудимых оказалась 26-летняя уроженка областного центра.

В августе прошлого года женщину осудили за покушение на распространение наркотиков. Она находилась в следственном изоляторе в связи с обжалованием приговора. Утром 27 августа 2023 года она схватила своего плачущего полуторамесячного сына и несколько раз ударила его об пол. Ребёнок умер на месте.

За оба преступления суд приговорил женщину к 15 годам в колонии общего режима и ограничению свободы на полтора года.