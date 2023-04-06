15-летний подросток погиб в ДТП

В страшном аварии на трассе в Суражском районе погиб 15-летний подросток. Подробности аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 5 апреля на 20 км автодороги «Клинцы-Сураж» в Суражском районе. 24-летний водитель на Ford Fusion не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

Водитель и двое пассажиров — 24 и 15 лет — погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. 22-летний пассажир с различными травмами попал в больницу. Он сообщил инспекторам, что был пристегнут ремнем безопасности.

Полицейские устанавливают причины аварии.