15-летняя пассажирка попала в больницу после аварии в брянском селе

15-летняя пассажирка попала в больницу с ушибом грудной клетки после аварии в брянском селе Замишево. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В селе Замишево Новозыбковского района произошла авария. 23-летний водитель не справился с управлением Hyundai Elantra. Легковушка съехала на противоположную обочину и врезалась в дерево.

15-летняя пассажирка иномарки попала в больницу с ушибом грудной клетки. По факту аварии полиция проводит проверку.