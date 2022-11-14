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16-этажный дом загорелся в Брянске

2022, 14 ноября 08:01 Происшествия
16-этажный дом загорелся в Брянске
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На пожаре в 16-этажном доме в Брянске пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Информация о возгорании поступила в спасательное ведомство в воскресенье около полудня. В Фокинском районе областного центра на проспект Московском загорелся 16-ти этажный жилой дом. Пожар произошёл на восьмом этаже.

На происшествие прибыли два расчета, в том числе отделения на автолестнице и автоколенчатом подъёмнике. С огнём спасатели справились за 20 минут.

На пожаре пострадал один человек. Причину возгорания выяснят эксперты.

 

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