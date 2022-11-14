16-этажный дом загорелся в Брянске
На пожаре в 16-этажном доме в Брянске пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Информация о возгорании поступила в спасательное ведомство в воскресенье около полудня. В Фокинском районе областного центра на проспект Московском загорелся 16-ти этажный жилой дом. Пожар произошёл на восьмом этаже.
На происшествие прибыли два расчета, в том числе отделения на автолестнице и автоколенчатом подъёмнике. С огнём спасатели справились за 20 минут.
На пожаре пострадал один человек. Причину возгорания выяснят эксперты.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений