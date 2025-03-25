16-летняя калужанку брянский суд отправил в колонию за сбыт наркотиков

16-летняя калужанку брянский суд отправил в воспитательную колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказалась 16-летняя жительница Калужской области.

Девушка со своим приятелем в ноябре 2024 года приехали из Калужской области в Брянск. От куратора в мессенджере они получили координаты тайника с наркотическим средством, содержащем в своем составе мефедрон. В течение нескольких дней молодой человек делал «закладки» в Брянском районе. А девушка передавала информацию о месте их нахождения потребителям наркотиков.

Суд приговорил виновную к 3 годам 2 месяцам в воспитательной колонии. Решение не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.