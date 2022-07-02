17-летний мотоциклист столкнулся с иномаркой в Комаричах

В больницу попал 14-летний пассажир.

17-летний мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой в посёлке Комаричи. Авария произошла на улице Незымаева.

35-летний водитель Volkswagen Touareg при повороте налево на встречке столкнулся с мотоциклом ИРБИС. За рулём был 17-летний водитель без прав.

В ДТП пострадал 14-летний пассажир мотоцикла. Он был без шлема. С ссадинами и сотрясением головного мозга мальчика госпитализировали.

На мотоциклиста составили несколько протоколов. Ответственность грозит и его родителям за передач управления транспортом человеку без прав.