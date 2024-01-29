18-летний брянец получил условный срок за гибель приятеля в ДТП

Суд приговорил 18-летнего жителя Климово к условному наказанию за гибель приятеля в ДТП. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Новозыбковский городской суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушал 18-летний житель посёлка Климово.

16 августа прошлого года на 192 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» юноша за рулём «ВАЗ 21102» пошёл на обгон грузовика, но не справился с управлением. Легковушка упала в кювет и несколько раз перевернулась. Сидевший сзади и не пристёгнутый ремнём безопасности 23-летний пассажир получил смертельные травмы.

Следователи выяснили, что начинающий водитель управлял автомобилем с неисправной тормозной системой и превышением скорости.

Юноша признал свою вину. Он принял меры заглаживанию причиненного преступлением вреда. Также снисхождении к нему попросила потерпевшая сторона.

Суд назначил виновному полтора года лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.