18-летний брянец проведёт пять лет в колонии за убийство прохожего

2026, 28 сентября 12:10

18-летний брянец проведёт пять лет в колонии за убийство прохожего. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 18-летний житель областного центра.

Вечером 13 июня у молодого человека на остановке общественного транспорта произошёл конфликт с 50-летним прохожим. Мужчину фигурант ударил кулаком в лицо. От полученной травмы потерпевший умер.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии общего режима. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в один миллион рублей. В законную силу решение не вступило.