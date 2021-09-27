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18-летний пассажир ранен при столкновении «ВАЗа» и Hyundai под Брянском

2021, 27 сентября 11:00 Происшествия
18-летний пассажир ранен при столкновении «ВАЗа» и Hyundai под Брянском
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Водитель «ВАЗа» не уступил дорогу.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 26 сентября около 1.05 на 12-м километре дороги А-240 Брянск – Новозыбков в Брянском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 20-летний водитель «ВАЗ-21093» при проезде перекрестка в прямом направлении, от Добруни к деревне Тиганово, не уступил дорогу и врезался в Hyundai Solaris, 37-летний водитель которого ехал от Брянска в сторону Новозыбкова.

18-летнего пассажира «ВАЗа» госпитализировали с правосторонним пневмотораксом и переломом ребер.

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