18-летний пассажир ранен при столкновении «ВАЗа» и Hyundai под Брянском

Водитель «ВАЗа» не уступил дорогу.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 26 сентября около 1.05 на 12-м километре дороги А-240 Брянск – Новозыбков в Брянском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 20-летний водитель «ВАЗ-21093» при проезде перекрестка в прямом направлении, от Добруни к деревне Тиганово, не уступил дорогу и врезался в Hyundai Solaris, 37-летний водитель которого ехал от Брянска в сторону Новозыбкова.

18-летнего пассажира «ВАЗа» госпитализировали с правосторонним пневмотораксом и переломом ребер.