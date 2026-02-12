Брянские лыжники стали вторыми на Первых зимних спортивных играх Александра Невского

2026, 12 февраля 11:50

Брянские лыжники стали вторыми в выполнении нормативов ГТО на Первых зимних спортивных играх Александра Невского. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Ленинградской области проходят Первые зимние спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Участие в соревнованиях принимают 555 юных представителей 26 регионов.

Спортсмены в возрасте от 12 до 14 лет состязаются в хоккее с мячом, сноуборд-кроссе, биатлоне, кёрлинг и выполнении нормативов Всероссийского комплекса ГТО. В последней дисциплине лыжники Брянской области заняли второе место среди 25 команд.