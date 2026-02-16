Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

Мост на трассе в Клинцовском районе начнут ремонтировать по нацпроекту в 2026 году

2026, 16 февраля 11:49
Мост на трассе в Клинцовском районе начнут ремонтировать по нацпроекту в 2026 году
Мост на трассе в Клинцовском районе начнут ремонтировать по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл моста через реку Ипуть в Клинцовском районе. Сооружение расположено около села Ущерпье на автодороге Клинцы – Ущерпье – Красная Гора.

Подрядная организация ООО «Мостремстрой» обновит 293,5 метра поста. Рабочим предстоит выполнить большой объем работ. Капитальный ремонт будет проходить в несколько этапов и завершится весной 2028 года.

