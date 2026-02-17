Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские спортсмены завоевали семь медалей турнире по вольтижировке

2026, 17 февраля 15:32
Брянские спортсмены завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях по вольтижировке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Химки Московской области прошли всероссийские соревнования по конному спорту. На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в дисциплине «вольтижировка» выступили более 200 спортсменов.  Они выполняли программы из гимнастических и акробатических упражнений на лошади.

Брянские спортсмены заняли призовые места практически во всех зачётах. Золотые медали завоевали Варвара Гурьяшова, Арина Понасенко, Александр Борисов и Артём Батюченко. Второе место заняли Илья Гурьяшов Илья и Андрей Молодцов. 

В парных выступлениях серебряные медали завоевали Варвара Гурьяшова и Полина Хапаева.

