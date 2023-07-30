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19-летний байкер погиб в ДТП на брянской трассе

2023, 30 июля 10:42 Происшествия
19-летний байкер погиб в ДТП на брянской трассе
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19-летний байкер погиб, а 17-летний пассажир пострадал в аварии на трассе в Трубчевском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД. 

Авария произошла на 7 км автодороги «Трубчевск-Погар» в Трубчевском районе. 19-летний водитель на мопеде Orion при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Лада Ларгус». Легковушка ехала по главной дороге. 

Водитель мопеда от полученных травм умер на месте ДТП. Его 17-летний пассажир попал в больницу с тупой травмой живота, ушибами грудной клетки и бедра. 

Инспекторы выяснили, что прав у водителя мопеда не было.  

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