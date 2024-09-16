19-летний парень сломал плечо в ДТП на брянской трассе
19-летний парень сломал плечо в ДТП на трассе в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
На 171 километре автодороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков -граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе произошла авария. 61-летний водитель на автомобиле Opel Astra при выезде со второстепенной дороги не пропустил «ВАЗ 21121». 19-летний автомобилист ехал по главной дороге. Молодой водитель попытался избежать столкновения и применил экстренное торможение. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.
19-летний пассажир «ВАЗа» сломал плечо. Госпитализация ему не потребовалась.
Водителя Opel инспекторы привлекли к административной ответственности по двум статьям. По факту аварии полиция проводит проверку.
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