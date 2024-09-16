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19-летний парень сломал плечо в ДТП на брянской трассе

2024, 16 сентября 16:17 Происшествия
19-летний парень сломал плечо в ДТП на брянской трассе
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19-летний парень сломал плечо в ДТП на трассе в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 171 километре автодороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков -граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе произошла авария.  61-летний водитель на автомобиле Opel Astra при выезде со второстепенной дороги не пропустил «ВАЗ 21121». 19-летний автомобилист ехал по главной дороге. Молодой водитель попытался избежать столкновения и применил экстренное торможение. Легковушка  съехала в кювет и перевернулась. 

19-летний пассажир «ВАЗа» сломал плечо. Госпитализация ему не потребовалась. 

Водителя Opel инспекторы привлекли к административной ответственности по двум статьям. По факту аварии полиция проводит проверку. 

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