19-летний парень сломал плечо в ДТП на брянской трассе

19-летний парень сломал плечо в ДТП на трассе в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 171 километре автодороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков -граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе произошла авария. 61-летний водитель на автомобиле Opel Astra при выезде со второстепенной дороги не пропустил «ВАЗ 21121». 19-летний автомобилист ехал по главной дороге. Молодой водитель попытался избежать столкновения и применил экстренное торможение. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

19-летний пассажир «ВАЗа» сломал плечо. Госпитализация ему не потребовалась.

Водителя Opel инспекторы привлекли к административной ответственности по двум статьям. По факту аварии полиция проводит проверку.