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19-летний водитель и 15-летний пассажир Chevrolet погибли в ДТП под Трубчевском

2021, 10 октября 11:08 Происшествия
19-летний водитель и 15-летний пассажир Chevrolet погибли в ДТП под Трубчевском
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Машина попала под трактор.

Смертельная авария произошла 9 октября около 19.25 на 52-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск в Трубчевском районе.

По информации областной ГИБДД, 19-летний водитель Chevrolet Epica, двигаясь со стороны Трубчевска в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и врезался в трактор под управлением 37-летнего водителя.

Водитель Chevrolet и его 15-летний пассажир погибли. Состояние водителя в момент аварии определит экспертиза.

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