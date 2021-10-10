19-летний водитель и 15-летний пассажир Chevrolet погибли в ДТП под Трубчевском

Машина попала под трактор.

Смертельная авария произошла 9 октября около 19.25 на 52-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск в Трубчевском районе.

По информации областной ГИБДД, 19-летний водитель Chevrolet Epica, двигаясь со стороны Трубчевска в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и врезался в трактор под управлением 37-летнего водителя.

Водитель Chevrolet и его 15-летний пассажир погибли. Состояние водителя в момент аварии определит экспертиза.