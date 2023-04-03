19-летняя жительница Брянска получила срок за сбыт наркотиков

19-летняя жительница Брянска получила 12 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказалась 19-летней жительница областного центра.

С августа по сентябрь 2022 года девушка с соучастниками пыталась сбыть синтетические наркотики в регионе, но её задержали полицейские. Из незаконного оборота правоохранители изъяли около полкилограмма PVP и более 50 грамм мефедрона.

Коллегия присяжных заседателей не признала подсудимую заслуживающей снисхождения. Суд отправил девушку на 12 лет в колонию. Приговор не вступил в законную силу.