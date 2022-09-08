19-летняя жительница Новозыбковского района обобрала пенсионерку

Ранее судимую 19-летнюю жительницу Новозыбковского района обвиняют в хищении 110 тысяч рублей у пожилой женщины.

77-летняя жительница села Великая Топаль Клинцовского района сообщила в полиции о краже крупной суммы. Пенсионерка рассказала, что на улице к ней подошли две женщины и представились работницами социальной службы. Незнакомки попросились в дом, чтобы переждать дождь. После их визита женщина обнаружила, что из сундука пропали 110 тысяч рублей.

Стражи правопорядка установили личность женщины, подозреваемой в преступлении. 19-летняя жительница Новозыбковского района уже была ранее судима за кражу. Пока её подруга общалась с пенсионеркой, подозреваемая прошла в комнату и забрала деньги.

Женщине предъявили обвинение по статье «Кража». До суда она будет находиться под подпиской о невыезде.