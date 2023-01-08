19-летнюю девушку обвиняют в убийстве брянца

19-летнюю жительницу Брянска следователи обвиняют в убийстве знакомого.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, произошедшем в первый день нового года. В преступлении обвиняют 19-летнюю жительницу областного центра.

По версии следствия, утром 1 января подозреваемая была в квартире дома 150 по улице Красноармейской вместе с 27-летним знакомым. Молодые люди поссорились. Девушка ударила приятеля кухонным ножом в спину. Потерпевший вышел из дома на улицу и умер около подъезда.

Подозреваемой следователи предъявили обвинение убийстве. Её взяли под стражу на время расследования.