20-летнего жителя Брянска задержали с 1600 граммами марихуаны
Возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали у дома по улице Романа Брянского в Советском районе 20-летнего безработного местного жителя. Во время личного досмотра у него изъяли два полимерных пакета, в которых находилось более 1600 граммов марихуаны. Молодой человек рассказал, что наркотики он хранил для личного потребления, без цели сбыта.
Следователи регионального УМВД возбудили уголовное дело. До суда брянец будет находиться под подпиской о невыезде.
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