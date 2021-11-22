21-летний житель Брянска получил 10 лет за закладки с метамфетамином

Обжаловать приговор распространитель наркотиков не смог.
Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 21-летнего жителя Брянска, осужденного за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщает облсуд, в поисках заработка молодой человек вступил в сговор с распространителем наркотиков и психотропных веществ. Пользуясь информацией, полученной на интернет-платформе, брянец достал закладку с наркотиком массой более 4 граммов и принес к себе домой для дальнейшего сбыта.
Также он получил более 47 граммов амфетамина. Часть он распространил в виде закладок в Советском районе Брянска и Брянском районе. Остальное у него изъяли правоохранители.
Брянский областной суд согласился с решением Брянского районного суда и не удовлетворил апелляционную жалобу наркоторговца. Ему предстоит провести 10 лет в колонии строгого режима.
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