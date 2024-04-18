22-летний парень пропал в Брянске

22-летнего Никиту Пронкина третий день ищут полицейские и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал 22-летний Никита Андреевич Пронкин. Родные ничего не знают о местонахождении парня с 16 апреля.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Молодой человек был одет в тёмные штаны, кроссовки и синюю куртку. С собой у него был рюкзак.

Информацию о пропавшем можно сообщить на горячую линию поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.