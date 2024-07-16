22 тонны арбузов без документов задержали брянские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В контрольном пункте «Красный Камень» мобильная группа Брянской таможни остановила автомобиль, направлявшийся из Волгоградской области в Белоруссию. В кузове сотрудники ведомства обнаружили 22 тонны арбузов. Фитосанитарный сертификат на товар оказался недействительный.

Аналогичное нарушение таможенники выявили при вывозе из России 23-х тонн репчатого лука.

«На подкарантинную продукцию должны быть оформлены товаросопроводительные документы и фитосанитарный сертификат, которые подтверждают законность перемещения и безопасность и качество продукции для конечного потребителя», — уточнил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Виктор Толочко».

Автомобили с товаром передали сотрудникам Россельхознадзора для дополнительной проверки и принятия решения.