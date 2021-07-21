24-летний брянец угнал и разбил «шестерку» пенсионерки

Угонщик хотел прокатиться, но попал в ДТП.
В Брянске задержали 24-летнего угонщика «ВАЗ-2106».
Как сообщает региональное УМВД, пустую машину с механическими повреждениями, перегораживавшую проезжую часть, сотрудники ППС обнаружили в садоводческом обществе «Буревестник». Автомобиль доставили на штрафстоянку.
Выяснилось, что «шестерка» принадлежит 62-летней жительнице Володарского района – накануне ее угнали из поселка Большое Полпино.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 24-летнего местного жителя, который без спроса взял «покататься» чужой автомобиль, но не справился с управлением и бросил его на месте аварии.
Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Брянцу грозит до пяти лет заключения.
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