24-летний брянец угнал и разбил «шестерку» пенсионерки

Угонщик хотел прокатиться, но попал в ДТП.

В Брянске задержали 24-летнего угонщика «ВАЗ-2106».

Как сообщает региональное УМВД, пустую машину с механическими повреждениями, перегораживавшую проезжую часть, сотрудники ППС обнаружили в садоводческом обществе «Буревестник». Автомобиль доставили на штрафстоянку.

Выяснилось, что «шестерка» принадлежит 62-летней жительнице Володарского района – накануне ее угнали из поселка Большое Полпино.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 24-летнего местного жителя, который без спроса взял «покататься» чужой автомобиль, но не справился с управлением и бросил его на месте аварии.

Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Брянцу грозит до пяти лет заключения.