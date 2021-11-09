24-летний водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с машиной скорой помощи под Брянском

17-летнюю пассажирку доставили в больницу с травмами.

Смертельная авария произошла 8 ноября около 16.20 на 110-м километре дороги Подъезд к городу Брянску от автодороги М-3 «Украина» в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 44-летний водитель «ГАЗа», машины скорой помощи, двигаясь в сторону Брянска с включенным световым сигналом, выехал на обочину, где не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

Затем «ГАЗ» отбросило на попутный «ВАЗ-21099» под управлением 24-летнего водителя. От удара «ВАЗ» вылетел на встречную полосу и протаранил DAF под управлением 38-летнего водителя.

Водитель «ВАЗа» погиб на месте. Его 17-летнюю пассажирку госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа и ушибами мягких тканей лица.

У погибшего водителя взяли биологические образцы для определения состояния опьянения.