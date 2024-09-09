25 человек эвакуировали из горящего дома в Брянске

25 человек эвакуировали спасатели из горящего многоэтажного дома в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Ново- Советская загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны и автолестница. Спасатели эвакуировали из подъезда 25 жильцов. С огнём пожарные справились за полчаса.

Причину происшествия выясняют эксперты.