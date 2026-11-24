Улицу Мичурина в Брянске отремонтировали по нацпроекту

2026, 24 ноября 13:39

Улицу Мичурина в Брянске отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Володарском районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Мичурина. Участок от улицы 2-я Мичурина до улицы Абашева обновила подрядная организация ООО «Профдорстрой».

Рабочие уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтировали тротуары. От дороги их отделили металлическими ограждениями. На Мичурина появились парковки для машин.

На пешеходных переходах установили дополнительные светодиодные , а рядом сделали искусственные неровности. На перекрёстке улиц Мичурина и Никитина подрядчик установил светофор.

В завершении ремонта специалисты поставили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».