Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

25 пьяных водителей задержали инспекторы ГИБДД в новогодние каникулы в Брянске

2026, 13 января 12:27
25 пьяных водителей задержали инспекторы ГИБДД в новогодние каникулы в Брянске
Источник фото

25 пьяных водителей задержали инспекторы ГИБДД в новогодние каникулы в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

С 25 декабря 2025 по 11 января 2026 года инспекторы ГИБДД в Брянске провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За две недели сотрудники полиции составили 53 административных материала. 25 водителей сели за руль пьяными, в том числе двое не имели права управление транспортным средством. Ещё 23 автомобилиста отказались от прохождения освидетельствования. Пять водителей повторно попались на «пьяном» вождении.

Метки: ,

Читайте также

Трёх курьеров мошенников и дроппера задержали полицейские в Брянске
13 января 15:39
Трёх курьеров мошенников и дроппера задержали полицейские в Брянске
Хоккеисты «Вымпела» выиграли рождественский турнир в Трубчевске
13 января 15:01
Хоккеисты «Вымпела» выиграли рождественский турнир в Трубчевске
Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта
13 января 14:50
Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13849) брянск (6729) ДТП (2657) ГИБДД (2177) прокуратура (2000) уголовное дело (1949) Александр Богомаз (1779) суд (1777) авария (1625) мчс (1453) коронавирус (1272) умвд (1009)