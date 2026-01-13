25 пьяных водителей задержали инспекторы ГИБДД в новогодние каникулы в Брянске

25 пьяных водителей задержали инспекторы ГИБДД в новогодние каникулы в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С 25 декабря 2025 по 11 января 2026 года инспекторы ГИБДД в Брянске провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За две недели сотрудники полиции составили 53 административных материала. 25 водителей сели за руль пьяными, в том числе двое не имели права управление транспортным средством. Ещё 23 автомобилиста отказались от прохождения освидетельствования. Пять водителей повторно попались на «пьяном» вождении.