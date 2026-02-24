Троллейбус и легковушка столкнулись в Брянске в прошлую пятницу

2026, 24 февраля 12:00

Троллейбус и легковушка столкнулись в Брянске в прошлую пятницу. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Днём 20 февраля в районе дома № 13 по улице Литейной в городе Брянске произошла авария. 50-летняя женщина за рулём автомобиля Hyundai при повороте налево не уступила дорогу троллейбусу. При столкновении транспорта травмы получил 38-летний пассажир троллейбуса. После осмотра медиками в больнице мужчину отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.