Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился житель Советского района Брянска. Ночью из подъезда пропал принадлежащий ему велосипед. Ущерб составил порядка 11 тысяч рублей. Транспортное средство не было пристёгнуто противоугонным тросом.
Правоохранители выяснили, что к краже причастен 43-летний житель Брянска. Он не раз уже был судим.
Фигурант написал явку с повинной. Он продал похищенный велосипед прохожему.
Правоохранители оперативно установили покупателя и изъяли транспортное средство. Велосипед вернули владельцу.
Стражи порядка установили, что подозреваемый причастен к 15 кражам из магазинов самообслуживания.
Возбуждены уголовные дела. Фигурант арестован и находится в СИЗО.