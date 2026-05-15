ДТП

Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Унечском районе

2026, 15 мая 14:22
Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

В ночь с 13 на 14 мая на 131-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошла авария. 31-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в фуру DAF с полуприцепом.

Водитель легковушки от полученных травм умер на месте до приезда скорой медицинской помощи. По предварительной версии мужчина уснул за рулём. 

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.

