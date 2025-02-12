30 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске

30 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

10 февраля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Романа Брянского загорелась квартире в многоэтажном жилом доме.

На вызов оперативно прибыли четыре единицы пожарной техники. Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе троих — с помощью автолестницы.

Пожар ликвидировали. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания устанавливают эксперты.