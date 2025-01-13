31-летний мужчина пропал в Брянске
31-летний мужчина пять дней назад пропал в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Игорь Александрович Германенко пропал в Брянске. 31-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 8 января. К поискам присоединились полицейские и добровольцы.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, русые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в куртку-парку защитного цвета, спортивные штаны и кроссовки.
Сообщить сведения о пропавшем можно по телефонам 88007005452 (Горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).