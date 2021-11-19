31-летнюю жительницу Брянского района обвиняют в торговле правами

По версии следствия, мошенническим путем девушка завладела 60 тысячами рублей.

Брянские следователи расследуют уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Брянского района. Ее обвиняют в нескольких фактах мошенничества. Очередной эпизод преступления выявили оперативники регионального УМВД России.

Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, днем 17 августа девушка представилась сотрудником МРЭО ГИБДД. Заведомо зная, что не сможет повлиять на выдачу водительского удостоверения, она получила от жительницы региона более 60 тысяч рублей и потратила их по своему усмотрению.

Подозреваемую заключили под стражу. Ей грозит д шести лет заключения.