35-летний житель Брянска украл в магазине продукты

Злоумышленника задержали.

Сотрудники Росгвардии задержали в Брянске магазинного вора.

Находясь на маршруте патрулирования в Советском районе, сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что злоумышленник вынес продукты из сетевого магазина по улице Ромашина.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали 35-летнего местного жителя и передали и полицейским. Продукты у него удалось изъять.

По факту кражи проводится проверка.