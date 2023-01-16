36-летняя женщина пропала в Брянске

Полиция и волонтёры ищут в Брянске 36-летнюю Татьяну Махновскую.

В брянской отряде “Лиза Алерт” сообщили, что Татьяна Викторовна Махновская ушла из дома 15 января и пропала. 36-летняя женщина была одета в черные куртку, джинсы и ботинки, а также сиреневую шапку, разноцветный шарф и серые перчатки.

Информацию о пропавшей просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.