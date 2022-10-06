370 родителей привлекли к ответственности брянские полицейские

За месяц стражи порядка Брянской области привлекли к ответственности 370 родителей несовершеннолетних.

В регионе завершилось профилактическое мероприятие «Подросток-Прогульщик». Полицейские выявляли детей, которые не вернулись в школу после каникул и часто прогуливают занятия.

За месяц к административной ответственности стражи порядка привлекли 370 родителей. В том числе 75 – за нарушение подростками «комендантского часа», 42 – за пропуски занятий и 31 – распитие детьми алкоголя. Пять подростков отправились в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД.

К административной ответственности привлекли и более 130 несовершеннолетних. Большинство курили в неположенном месте и нарушали правила дорожного движения. А 35 подростков поймали пьяными в общественном месте.