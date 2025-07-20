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38 украинских БПЛА уничтожили в Брянской области за ночь

2025, 20 июля 10:13 Происшествия
38 украинских БПЛА уничтожили в Брянской области за ночь
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В Брянской области продолжают отражать украинские атаки с воздуха. Сегодняшним утром 20 июля, губернатор Александр Богомаз сообщил о трех сбитых дронах.

Между тем, минувшей ночью подразделения ПВО уничтожили 38 беспилотников самолетного типа. Поздним вечером накануне, 19 июля, глава региона заявил о ликвидации 21 БПЛА.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди населения нет. Также обошлось без разрушений. На местах падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб.

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