2026, 02 апреля 13:01

383 патрона изъяли полицейские за два дня в Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники полиции Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За этот период стражи порядка

выявили 14 фактов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Возбуждено три уголовных дела. Четыре человека выдали запрещённые предметы добровольно.

Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли 10 единиц огнестрельного оружия и 383 боеприпаса различного калибра.