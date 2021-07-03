40-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Комаричском районе

Полицейские подозревают, что автомобилист был пьян.

Смертельная авария произошла 3 июля около 8.00 на 444-м километре трассы М3 Украина в Комаричском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 40-летний водитель Chevrolet Lanos, двигаясь от Брянска в сторону Севска, не учел дистанцию и врезался в попутную Skania с прицепом под управлением 57-летнего водителя.

Водитель Chevrolet Lanos погиб. У него произвели забор биологических материалов для определения состояния опьянения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.