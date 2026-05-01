Водитель автомобиля погиб при атаке дронов в Погарском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне вечером ВСУ атаковали Погарский район. Дроны–камикадзе целенаправленно ударили по движущемуся гражданскому автомобилю в хуторе Чайков.
Водитель машины погиб, а пассажир получил осколочные ранения. Мужчину отвезли в больницу.
«Родным погибшего – глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — уточнил Александр Богомаз.