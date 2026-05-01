2026, 01 мая 07:05
Водитель автомобиля погиб при атаке дронов в Погарском районе
Водитель автомобиля погиб при атаке дронов в Погарском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне вечером ВСУ атаковали Погарский район. Дроны–камикадзе целенаправленно ударили по движущемуся гражданскому автомобилю в хуторе Чайков.

Водитель машины погиб, а пассажир получил осколочные ранения. Мужчину отвезли в больницу.

«Родным погибшего – глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — уточнил Александр Богомаз.

Читайте также

В Брянске открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»
30 апреля 17:43
В Брянске открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»
Директора брянского предприятия ждёт суд из-за гибели работника
30 апреля 16:44
Директора брянского предприятия ждёт суд из-за гибели работника
Государственные служащие Брянской области объединились для киноурока мужества перед 9 Мая
30 апреля 16:25
Государственные служащие Брянской области объединились для киноурока мужества перед 9 Мая

